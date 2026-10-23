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Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Bartın'da silahla yağma suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla yakalandı. Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıs Bartın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.C. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bartın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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