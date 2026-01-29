Haberler

Bartın'da rüşvet operasyonu: 7 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün rüşvet ve dolandırıcılıkla ilgili yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bartın'da polis ekiplerinin rüşvet, dolandırıcılık gibi iddialarla ilgili yaptığı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın'da rüşvet, dolandırıcılık gibi iddialarla ilgili yaptığı operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından şüpheliler Bartın Adliyesi'ne götürüldü. Şahısların savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü