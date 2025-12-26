Polisten kaçan araç takla attı: 3 yaralı

Bartın'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan E.K. idaresindeki 67 AFJ 853 plakalı otomobil, Arıt Kavşağı'nda yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçtaki E.K., R.B. ve M.H. isimli şahıslar yaralandı. Araçta sıkışan R.B. isimli şahıs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Aracı kovalayan polisler tarafından kurtarılan yaralılar E.K., R.B. ve M.H. olay yerine sevk edilen ambulanslarla, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan R.B'nin durumu ağır olduğu öğrenilirken olay yerinde inceleme başlatıldı.

Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN