Haberler

Bartın'da patpat kazası: 8 yaralı

Bartın'da patpat kazası: 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın’da fındık işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Bartın'da fındık işçilerini taşıyan patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasankadı Beldesi Özbaşı köyünde fındık toplayan işçileri taşıyan patpat devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray

Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen'den müthiş gol! Sevincin ardından sakatlık şoku

Buradan füzeyi yolladı, ama sevinci kursağında kaldı
Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar

Deniz Göktaş hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte

Bir ülkeden dünyaya örnek olacak karar! Bunu yapan artık hapse girecek
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada

Cennet gibi görünüyor ama burası dünyanın en tehlikeli adası