Bartın'da Otları Yakarken Dumandan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Bartın'da otları yakmak isterken dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Akçamescit köyünde otları yakan Lütfi Zengin (62), çevreye yayılan dumandan etkilendi. Zengin'in Dere Çatı mevkiinde bulunan tarlasında ateş yakmasının ardından zehirlendiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zengin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay üzerine Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı adamın vücudunda yanıklar olduğu belirlendi. - BARTIN