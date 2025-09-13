Haberler

Bartın'da Otları Yakarken Dumandan Zehirlenen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Akçamescit köyünde otları yakan 62 yaşındaki Lütfi Zengin, duman nedeniyle zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Zengin'in vücudunda yanıklar tespit etti.

Bartın'da otları yakmak isterken dumandan zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Akçamescit köyünde otları yakan Lütfi Zengin (62), çevreye yayılan dumandan etkilendi. Zengin'in Dere Çatı mevkiinde bulunan tarlasında ateş yakmasının ardından zehirlendiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zengin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay üzerine Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı adamın vücudunda yanıklar olduğu belirlendi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar

Skandalı başka bir boyuta taşıyan itiraf: Kamu kurumlarına da sattık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea'nin golcüsü Fofana, yeniden Süper Lig'de

Chelsea'nin yıldız golcüsü resmen Süper Lig'de
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.