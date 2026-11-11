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Bartın'da orman yangını davasında 67 yaşındaki şahıs 8. duruşmada beraat etti

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Bartın'da orman yangını davasında 67 yaşındaki şahıs 8. duruşmada beraat etti Haber Videosunu İzle
Bartın'da orman yangını davasında 67 yaşındaki şahıs 8. duruşmada beraat etti
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Bartın'ın Ulus ilçesinde yaklaşık 15 ay önce çıkan orman yangınına ilişkin davada, 67 yaşındaki şahıs suçun ispatlanamaması nedeniyle 8. duruşmada beraat etti. Yaklaşık 120 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, 3 helikopter ve 28 iş makinesiyle 6 günde söndürülmüştü.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaklaşık 15 ay önce meydana gelen orman yangınına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan 67 yaşındaki Dursun Öz, 8. duruşmanın sonucunda suçunun ispatlanamaması nedeniyle tahliye edildi.

Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyünde 31_Ağustos 2025 tarihinde meydana gelen yangında, arıcılık yapan Dursun Öz (67), öğle saatlerinde bal alımı ve sağımı yaptığı esnada tütsü körüğünden düşen kıvılcımın, otluk alandaki kuru otları tutuşturduğu ve alevlerin ise orada bulunan piknik tüpünün patlamasına neden olduğu ileri sürülmüştü. Patlama ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki ormanlık alana sıçramıştı. 3 yangın söndürme helikopteri, 28 iş makinesi ve araç ile yaklaşık 150 ila 200 personel ile yaklaşık 6 gün süren çalışma sonucu alevler söndürülürken, yaklaşık 120 dönüm ormanlık alan hasar görmüştü. Yangının ardından gözaltına alınan Dursun Öz hakkında, tutuklama talebiyle çıkarıldığı Ulus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol ve tutuksuz yargılanma kararı verildi.

Tutuksuz yargılanan Dursun Öz hakkında, 8. duruşmada ise yeterli delil olmaması ve suçun ispatlanamaması nedeniyle berat kararı verildi.

Adliye çıkışında Dursun Öz, yanındaki çocuklarına sarılarak mahkemeyi kazanmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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