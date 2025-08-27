Bartın'da Orman İşçisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanda kestiği ağacın altında kalarak ayağı kırılan 63 yaşındaki orman işçisi Nail Artar, hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bartın'da ormanda kestiği ağacın altında kalarak ayağı kırılan ve hastaneye kaldırılan orman işçisi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Ulus ilçesine bağlı bin 300 rakımlı Elmacık köyünde meydana geldi. Orman işçisi 63 yaşındaki Nail Artar, ormanda tomruk kesimi sırasında ağacın çarpması sonucu ayağını kırdı. Aynı ekipte bulunan yakını Tahir Artar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20 kilometre ormanın içinde yaralıya ulaştı. İlk müdahalesinin ardından Nail Artar, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ayağındaki kırığın tedavisinin yapılmasının ardından kalp krizi geçiren Artar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 63 yaşındaki işçinin 20 yıl önce açık kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.
Nail Artar'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Elmacık köyünde kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Cenazeye Ulus Kaymakamı Fırat Kadiroğlu, ailesi ve yakınları katıldı. - BARTIN