Muhtar evinin garajında ölü bulundu
Bartın'ın Bakioğlu köyü muhtarı Cemal Çetintav, evinin garajında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bartın'da bir muhtar evinin garajında ölü olarak bulundu.
Bartın merkez ilçesine bağlı Bakioğlu köyü Muhtarı Cemal Çetintav, gece evinin önündeki garajda hareketsiz halde bulundu. Yakınları, vakit kaybeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla vurulmuş olan Çetintav'ın öldüğünü belirledi. Şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı