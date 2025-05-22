Bartın'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Bartın'da seyir halinde bulunan ve gaz pedalı takılı kalan motosiklet bir erkek kuaförünün duvarına çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda işyeri ve motosiklette hasar meydana gelirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Davut Fırıncıoğlu Caddesinde seyir eden motosikletin gaz pedalı takılı kaldı. Panik yaşayan sürücü Hal Taksi Durağı önünde ise ana yoldan çıkan motosiklet, önce yerdeki beton saksıya ardından ise erkek kuaförünün duvarına çarptı. Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazada savrulan sürücü F.S. yaralandı. Yaralı sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN