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Bartın'da Motosiklet Kaskı Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

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Bartın'da bir kafe önünde park edilen motosikletten iki kaskın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlık olayını araştıran polis ekipleri, kısa sürede şüphelileri yakaladı ve çalınan kaskları sahiplerine teslim edeceğini bildirdi.

Motosiklet kaskı çalan şahısların o anları kamerada

BARTIN - Bartın'da bir kafe önüne park edilen motosikletin direksiyonuna asılı 2 kaskın çalınma anları kameralara yansıdı. Şahıslar ise polisin yürüttüğü titiz çalışma ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Tersane Caddesi Yalı mevkiisinde bulunan bir kafeye giden 2 arkadaş, motosikleti ise kafenin karşısında bulanan alana park etti. Gece kafeden çıkan arkadaşlar motosiklete döndükleri biri 3 bin TL, diğeri 2 bin TL olan iki kaskın da yerinde olmadığını fark etti. Şahısların ihbarı üzerine bölgede inceleme yapan Asayiş Şubesi Hırsızlık bürosu ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Yaşanan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki iş yerlerinin kamerasına yansıyan görüntülerde, park alanında bekleyen motosikletli kişiler, bir başka motosikletin yanlarına park ederek üzerindekilerin kafeye gitmesinin ardından harekete geçtikleri görüldü. Yaşananların saniye saniye yansıdığı görüntülerde, harekete geçen şahısların bir süre etrafı gözlemeleri, kendilerini gören olmadığına kanaat getirmelerinin ardından ise kaskları almaları ve hızla motosiklet ile bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.

Kısa sürede yakalandılar

Şahısların eşkalini belirleyen ekipler, yürüttükleri titiz çalışma ile kısa sürede zanlıların kimliklerine de ulaştı. kaskları çalanların A.K ve A.A olduğu belirleyen polisler, 2 şahsıda yakaladı. Ekipler şahıslarla birlikte çalınan kaskları da ele geçirdi.

Bulunan kaskların sahiplerine teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - 3.Sayfa
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