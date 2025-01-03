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Bartın'da Minibüs Bisiklete Çarptı: Bir Yaralı

Bartın'da Minibüs Bisiklete Çarptı: Bir Yaralı
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Bartın'ın Ulus ilçesinde seyir halindeki bir minibüs, bisiklet sürücüsüne çarparak yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da seyir halinde bulunan minibüs, bisiklete çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesinden il merkezine dönen C.K. idaresindeki 74 M 2131 plakalı minibüs, Çaydüzü Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi üzerinde bisiklete çarptı. Bisiklet sürücüsü Mustafa A. Kazada yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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