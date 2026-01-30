Haberler

Ağaçta mahsur kalan kedi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor

Ağaçta mahsur kalan kedi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Gecen köyünde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, bir haftadır kurtarılmayı bekliyor. Yerel halk, kediyi kurtarmak için itfaiyeden yardım talep etti.

Bartın'da bir yavru kedi mahsur kaldığı ağaçta bir haftadır kurtarılmayı bekliyor.

Bartın'ın merkez ilçesine bağlı olan Gecen köyünde yavru bir kedi çıktığı ağaçtan aşağıya inemedi. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, kediyi cep telefonu ile kamera kaydına aldı. Ağaçta kalan kediyi görüntüleyen Neriman Çavlı, kedinin 1 haftadır aynı yerden inemediğini belirterek itfaiye ekiplerini geldiğini fakat kediyi kurtaramadan gittiklerini de sözlerine ekledi. Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

Yıllar önceki olay tekrar gündemde! Osimhen için intikam zamanı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Ve mutlu son! Fenerbahçe yıllardır istediği transferi yaptı

Fenerbahçe yıllardır istediği transfer bombasını patlattı
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Şampiyonlar Ligi'nde sahaya dalan şahısların maça giriş görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüler ortaya çıktı! Dev maça elini kolunu sallayarak girmiş
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır