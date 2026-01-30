Ağaçta mahsur kalan kedi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor
Bartın'ın Gecen köyünde ağaçta mahsur kalan yavru kedi, bir haftadır kurtarılmayı bekliyor. Yerel halk, kediyi kurtarmak için itfaiyeden yardım talep etti.
Bartın'ın merkez ilçesine bağlı olan Gecen köyünde yavru bir kedi çıktığı ağaçtan aşağıya inemedi. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, kediyi cep telefonu ile kamera kaydına aldı. Ağaçta kalan kediyi görüntüleyen Neriman Çavlı, kedinin 1 haftadır aynı yerden inemediğini belirterek itfaiye ekiplerini geldiğini fakat kediyi kurtaramadan gittiklerini de sözlerine ekledi. Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa