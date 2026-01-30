Ağaçta mahsur kalan kedi bir haftadır kurtarılmayı bekliyor

Bartın'da bir yavru kedi mahsur kaldığı ağaçta bir haftadır kurtarılmayı bekliyor.

Bartın'ın merkez ilçesine bağlı olan Gecen köyünde yavru bir kedi çıktığı ağaçtan aşağıya inemedi. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, kediyi cep telefonu ile kamera kaydına aldı. Ağaçta kalan kediyi görüntüleyen Neriman Çavlı, kedinin 1 haftadır aynı yerden inemediğini belirterek itfaiye ekiplerini geldiğini fakat kediyi kurtaramadan gittiklerini de sözlerine ekledi. Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılmayı bekliyor. - BARTIN