Haberler

Özel Maden ocağında göçük: 1 ölü

Özel Maden ocağında göçük: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde Hema Enerji ve Maden şirketine ait kömür ocağında patlatma sırasında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 28 yaşındaki maden işçisi Muhammet Ali Arslantürk, bilinci açık şekilde kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da Hema Enerji ve Maden şirketine ait kömür ocağında patlatma yapıldığı esnasında göçük meydana geldi. Göçük altından bilinci açık şekilde kurtarılan maden işçisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı mevkisinde Hema Enerji ve Maden şirketine bağlı kömür ocağının -410 kotunda patlatma yapıldığı esnada tavan çökmesi meydana geldi. Dinamitçi olarak çalışan 28 yaşınadaki Muhammet Ali Arslantürk, enkaz altında kaldı. Bilinci açık şekilde ulaşılan ve enkazdan çıkarılan Arslantürk, yapılan ilk müdahalesinin ardından ocaktan çıkarılmak için sedyeye konuldu. Bilinci açık olan ve ayaklarında kırıklar tespit edilen maden işçisi, kaldırıldığı Amasra Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalbi durduğu belirtilen maden işçisinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Maden ocağında meydana gelen iş kazası ile ilgili soruşturma başlatılırken, Arslantürk'ün kesin ölüm nedenin ise otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı

15 milyon liralık aracını ustaya bıraktı hayatının şokunu yaşadı
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Murat Ongun'un 'Oğlumun kumbaradaki parasını aldılar' iddiasına yalanlama

Ongun'dan "kumbaradaki paralar" iddiası! Jet hızında açıklama geldi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı