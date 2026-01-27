Haberler

Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti

Güncelleme:
Bartın'ın Derbent köyünde yaşanan aile içi tartışma korkunç bir trajediye dönüştü. Tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren N.Ç., olayın ardından aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Bartın'da bir kişi, tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdükten sonra yaşamına son verdi. Olayda karı koca hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, Bartın'a bağlı Derbent köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki N.Ç. ile 44 yaşındaki eşi R.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü öğrenildi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Tartışma sırasında evde duvarda asılı bulunan av tüfeğini alan N.Ç., eşine ateş etti. Ağır yaralanan R.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Eşini kanlar içinde gören N.Ç.'nin, aynı silahla kendisine ateş ederek intihar ettiği belirtildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
