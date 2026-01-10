Haberler

Bartın'da pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı

Güncelleme:
Bartın Mugada Sahili'ndeki bir kıraathanede iki kişi arasında çıkan tartışma pompalı tüfekle saldırıya dönüştü. Ağır yaralanan H.Ö. hastaneye kaldırılırken, saldırgan Y.T. jandarma tarafından yakalandı.

Bartın Mugada Sahili'nde bulunan bir kıraathanede 2 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflardan Y.T. isimli şahıs, H.Ö isimli şahıs pompalı tüfekle saldırdı. Ağır yaralanan H.Ö. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise başlatılan soruşturma sonrası pompalı tüfekle saldırıda bulunan Y.T. isimli şahsı yakaladı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
