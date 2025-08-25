Bartın'da Kaybolan Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu

Bartın'da Kaybolan Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu
Bartın'ın Ulus ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Kamil Kuru, evine 1 kilometre uzaklıkta bir derede ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bartın'ın Ulus ilçesinde bir süredir kendisine ulaşılamayan yaşlı adam, evine 1 kilometre uzaklıkta derede ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ulus'ta yaşayan 61 yaşındaki Kamil Kuru, gezmek için pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kuru'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucu Kuru, evine 1 kilometre uzaklıkta derede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kuru'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
