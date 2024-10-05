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Bartın'da Kaybolan 71 Yaşındaki Adam 3 Gün Sonra Bulundu

Bartın'da Kaybolan 71 Yaşındaki Adam 3 Gün Sonra Bulundu
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Bartın'ın Ulus ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 71 yaşındaki Mehmet Arslan, 3 gün sonra sağ olarak bulundu. Eşinin durumu bildirmesi üzerine yapılan arama çalışmaları sonucunda, ormanda küçük bir mağarada köpeğiyle birlikte bulundu.

Bartın'ın Ulus ilçesinde mantar toplamak üzere gittiği ormanda kaybolan 71 yaşındaki yaşlı adam 3 gün sonra sağ olarak bulundu.

Ulus ilçesine bağlı Yukarıdere köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Mehmet Arslan, yağmur yağışından sonra mantar toplamak üzere yanında köpeği ile birlikte ormanlık alana gitti. Kastamonu'nun Pınarbaşı sınırındaki Gökbeli ormanına giden yaşlı adam evine dönmeyince eşi durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri ile köylülerden oluşan yaklaşık 40 kişili ekibin zorlu ve engebeli dağlık bölgedeki arama çalışmaları sonucu yaşlı adam köyünden 15 km uzaklıkta orman içinde küçük bir mağara içinde köpeği ile birlikte sabaha karşı sağ olarak bulundu. Yaşlı adam ekipler tarafından ormandan indirilerek sağlık kontrolleri yapılmak üzere ambulansla hastaneye sevk edildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Arslan Kurtarma 3-sayfa Yaşam Doğa

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