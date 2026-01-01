Bartın'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Bartın'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, motosiklet ve elektrikli araçların 2 gün boyunca trafiğe çıkması yasaklandı. Bartın Valiliği, bu tedbirin güvenlik amacıyla alındığını açıkladı.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 08.00'den 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 08.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi. - BARTIN
