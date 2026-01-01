Haberler

Bartın'da motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Güncelleme:
Bartın'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, motosiklet ve elektrikli araçların 2 gün boyunca trafiğe çıkması yasaklandı. Bartın Valiliği, bu tedbirin güvenlik amacıyla alındığını açıkladı.

Bartın'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 2 gün boyunca motosiklet ve elektrikli araçların trafiğe çıkışı yasaklandı.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü saat 08.00'den 4 Ocak 2026 Pazar günü saat 08.00'e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter, elektrikli bisiklet, bisiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır" denildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
