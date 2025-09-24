Haberler

Bartın'da Kanser Tedavisi Gören Hizmetli Murat Bülbül Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bartın'da Kanser Tedavisi Gören Hizmetli Murat Bülbül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Cumhuriyet Ortaokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Murat Bülbül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze namazı, Orduyeri Camii'nde dualar eşliğinde kılındı ve Çaydüzü Mahallesi Balamba Mezarlığı'na defnedildi.

Bartın'da bir okulda hizmetli olarak görev yapan Murat Bülbül, dualarla defendildi.

Bartın Cumhuriyet Ortaokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Murat Bülbül, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını hayatını kaybetmişti. Dün görev yaptığı okulda tören düzenlenen Murat Bülbül, bugün Orduyeri Camii'nde öğle namaza müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bülbül, göz yaşı ve dualar eşliğinde Çaydüzü Mahallesi Balamba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, çok sayıda siyasetçi, eğitimci, yakınları ve sevenleri katıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şara'dan BM kürsüsünde tarihi çağrı: Suriye'ye yönelik yaptırımlar kaldırılmalı

58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara'dan tarihi çağrı
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları bütün mahalleyi inletti

Gariban emekçiye bu yapılır mı? Feryatları mahalleyi inletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.