Bartın'da Kanser Tedavisi Gören Hizmetli Murat Bülbül Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bartın'da bir okulda hizmetli olarak görev yapan Murat Bülbül, dualarla defendildi.

Bartın Cumhuriyet Ortaokulu'nda hizmetli olarak görev yapan Murat Bülbül, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını hayatını kaybetmişti. Dün görev yaptığı okulda tören düzenlenen Murat Bülbül, bugün Orduyeri Camii'nde öğle namaza müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bülbül, göz yaşı ve dualar eşliğinde Çaydüzü Mahallesi Balamba Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, çok sayıda siyasetçi, eğitimci, yakınları ve sevenleri katıldı. - BARTIN