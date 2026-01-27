Haberler

Bartın'da 10 litre etil alkol ele geçirildi

Bartın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol ve 2 alkol yapım kiti ele geçirildi. Kaçakçılık suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol ve 2 adet alkol yapım kiti ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 10 litre etil alkol, 2 adet alkol yapım kiti ele geçirildi. Kaçakçılığın men ve takibine yönelik yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile 1 kişi hakkında 5 bin 607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
