Haberler

Bartın'da odunluk yangını paniğe neden oldu

Bartın'da odunluk yangını paniğe neden oldu
Güncelleme:
Bartın'ın Çaydüzü Mahallesi'nde bir odunlukta çıkan yangın, mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ancak can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının sebebi olarak yakılan ocak ateşinin tam söndürülememesi gösteriliyor.

Bartın'da gece saatlerinde bir odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Bartın merkeze bağlı Çaydüzü Mahallesi'nde V.K.'ye ait ve odunluk olarak kullanılan bir kulübede gece saatlerinde yangın çıktı. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olaya kısa sürede müdahale ederken herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın sonrası odunlukta maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Alevlerin sebebinin ise bölgede yakılan ocak ateşinin tam olarak söndürülememesi olduğu ileri sürüldü. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
