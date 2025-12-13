Haberler

Otomobil tırın dorsesine saplandı: 1 yaralı

Bartın'da kırmızı ışıkta duran bir tıra çarpan otomobil, dorsesine saplanarak feci bir kazaya sebep oldu. Sürücü sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da otomobil kırmızı ışıkta duran tırın dorsesine ok gibi saplandı. Feci kazada önce araçta sıkışan yaralı sürücü, ardından ise otomobil saplandığı tırın dorsesinden kurtarıldı.

Bartın Gölbucağı Kavşağı'nda şehir merkezi istikametine seyir eden S.T. idaresindeki 34 BJG 526 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran K.D idaresindeki 74 BE 133 kupa plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Dorseye ok gibi saplanan otomobilin ön kısmında büyük hasar görürken, sürücüsü ise araç içerisinde sıkıştı. Kazanın ardından aracın kornası da takılı kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması yürütürken, korna sesini de kesmeye çalıştı. Ekipler zaman zaman yeniden çalan korna sesini kesmeyi başarırken, uzun uğraşlar sonucu da araçta sıkışan sürücü de araçtan çıkarıldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü S.T, sedye ile ambulansa götürülerek, ilk müdahalesi yapıldı. İlk müdahalenin ardından sürücü Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

Otomobil saplandığı dorseden kurtarıldı

Kaza nedeniyle oto sanayiden il merkezine istikametindeki yol ulaşıma geçici süre kapanırken, çarpışmanın etkisiyle ok gibi dorseye saplanan otomobil ile tır, yapılan ileri geri manevralarla birbirinden ayrıldı. Sürücüsü tarafından tırın hareket ettirilmesi, çekici yardımıyla da otomobilin götürülmesinin ardından bölgedeki trafik normale döndü.

Tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, yaralanan otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
