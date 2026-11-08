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Bartın'da domuz avında iddiaya göre kuzenini kazayla vuran şahıs gözaltında, kuzeni öldü

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Bartın'da domuz avında iddiaya göre kuzenini kazayla vuran şahıs gözaltında, kuzeni öldü
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Bartın'da ormanda domuz avına çıkan şahıs, ayrıldıktan sonra çalılardan gelen sesi hayvan sanıp ateş etti; iddiaya göre kazayla vurduğu kuzeni hayatını kaybetti. Şahıs jandarma tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da ormanda domuz avına çıkan şahsın kazayla vurduğu kuzeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Y. ile Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıktı. Bir süre birlikte avlanan iki kuzen, daha sonra farklı bölgelerde dolaşarak avlanmaya devam etmek üzere birbirlerinden ayrıldı. Ormanlık alanda ayrı noktalarda ilerleyen kuzenlerden İ.Y., iddiaya göre bir süre sonra çalıların arasından gelen hışırtıyı duydu. Sesin bir yabani hayvandan geldiğini düşünen İ.Y., sesin geldiği yöne doğru av tüfeğiyle ateş etti. İ.Y, ateş ettiği yere gittiğinde ise amcasının oğlu Muhittin Y.'yi kanlar içerisinde gördü. Büyük bir şok yaşayan İ.Y., vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Muhittin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, yapılan incelemenin ardından Muhittin Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri İ.Y'yi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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