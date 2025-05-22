Bartın'da Çift Başlı Buzağı Doğumu Şaşırttı

Bartın'da Çift Başlı Buzağı Doğumu Şaşırttı
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Bartın'ın Karainler köyünde 2 yaşındaki Simental cinsi ineğin sezeryanla doğum yaptığı sırada ölü olarak çift başlı bir buzağı dünyaya geldi. Veteriner hekim, bu ilginç olayın yüz binde bir ihtimalle gerçekleştiğini belirtti.

Bartın'da 2 yaşındaki bir ineğin ilk doğumu çift başlı buzağı oldu. Çift başlı buzağı ölü doğarken annesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bartın'a bağlı Karainler köyünde yaşayan Mustafa Yaman'a ait 2 yaşındaki Simental cinsi ineğin, bugün sabah saatlerinde doğumu başladı. Bir türlü doğumun gerçekleşmemesi üzerine hayvan sahipleri, veteriner Hekim Tolga Kandıralı'ya haber vererek yardım istedi. Normal olarak doğum yaptırmaya çalışan veteriner hekim Kandıralı, bir terslik olduğunu fark edince sezeryanla ameliyat edilmesi kararını verdi. Gerçekleştirilen operasyonda ineğin karnından ölü olarak çıkarılan çift başlı buzağı, veteriner hekimi ve hayvan sahiplerini şaşırttı.

Veteriner hekim Kandıralı, buzağının iki kafasında da beyin, göz, kulak, ağız, dil gibi tüm uzuvlarının tamam olduğunu belirterek, karşılaştıkları ilginç doğumun yüz binde bir oranda yaşanma ihtimalinin olduğunu kaydetti.

Kandıralı, bu ilginç olayının sebebinin ise ırsi ya da çevre kirliliği gibi şartlardan kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

Ölü doğan buzağı gömülürken, ineğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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