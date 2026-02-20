Haberler

Bartın'daki arazi cinayeti davasında karar: Sanıklara müebbet hapis

Bartın'daki arazi cinayeti davasında karar: Sanıklara müebbet hapis
Güncelleme:
Bartın'ın Kozcağız beldesinde bir arazi anlaşmazlığı sonucunda meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili sanıklar müebbet hapse mahkum edilmiştir.

Bartın'ın Kozcağız beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileden 3 kişinin tüfekle öldürüldüğü olaya ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl 17 Mayıs 2025 tarihinde Kozcağız beldesi Demirciler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Mehmet Demirci (65) eline aldığı tüfekle eniştesi Abdullah Demirci (55), kız kardeşi Havva Demirci (50) ve yeğeni Erhan Demirci'ye (35) ateş etmesi sonucu olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Demirci ile Behice Demirci kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanıkların yargılaması Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, son celsede Mehmet Demirci ve Behice Demirci'nin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - BARTIN

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi

Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Para var huzur var dedirten görüntü! 44 milyon euroya mal edildi

ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler

Sokak ortasında dehşet: Eski eşinin kafasına silahı dayayıp tetiği çekti ama...

Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

