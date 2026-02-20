Bartın'daki arazi cinayeti davasında karar: Sanıklara müebbet hapis

Bartın'ın Kozcağız beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aynı aileden 3 kişinin tüfekle öldürüldüğü olaya ilişkin davada karar çıktı. Tutuklu sanıklar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçtiğimiz yıl 17 Mayıs 2025 tarihinde Kozcağız beldesi Demirciler Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Mehmet Demirci (65) eline aldığı tüfekle eniştesi Abdullah Demirci (55), kız kardeşi Havva Demirci (50) ve yeğeni Erhan Demirci'ye (35) ateş etmesi sonucu olayda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Mehmet Demirci ile Behice Demirci kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haklarında "kasten öldürme" suçundan dava açılan sanıkların yargılaması Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, son celsede Mehmet Demirci ve Behice Demirci'nin müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı