Haberler

Şarampole devrilen otomobilden sızan yakıt paniğe neden oldu

Şarampole devrilen otomobilden sızan yakıt paniğe neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde S.A. idaresindeki araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü yaralanırken, yakıt sızıntısı nedeniyle jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

Bartın'da yoldan çıkan bir araç şarampole devrildi. Sürücü yaralanırken aracın deposundan sızan yakıt ise paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Buğurlar Köyü Kuzören Mahallesi'nde seyir eden S.A. idaresindeki 06 AU 604 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahalesi yapılırken, sürücü tedaviyi reddetti. Kazanın ardından aracın yakıt deposundan sızan yakıt ise panik yaşattı. Olay yerinde LPG ve benzin kokusu üzerine jandarma ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, aracın yanına kimse yaklaştırılmadı. Olay yeine çağrılan itfaiya ekiplerinin müdahelesinin ardından araç şarampolden kurtarılarak, olay yerinden çekildi.

Aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi

Kendini böyle savundu! İşte Sadettin Saran'ın savcılık ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı
Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler

Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler
Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı

Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor
Kübra Par, Alevilerle ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

Kübra Par, Alevileri ayaklandıran sözleri için geri adım attı
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Sadettin Saran maç sonunda Fenerbahçeli taraftarların çağrısına cevapsız kalmadı

Maç sonuna damga vuran anlar
title