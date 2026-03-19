Bartın'da 4 katlı apartmanda yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Bartın'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Olayda 7 kişi tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Bartın merkeze bağlı Kırtepe Mahallesi İncioğlu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyürken, binayı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmanda bulunan 7 kişi ekipler tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında apartmanda bulunan kediler ile bazı değerli eşyalar da ekipler tarafından kurtarılarak binadan dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, binada mahsur kalma ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BARTIN

