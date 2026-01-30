Haberler

Bartın'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bartın'da akrabalar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
Bartın'da ailesiyle yürüyen iki akraba, husumetli oldukları diğer akrabalarıyla karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgada bir kişi ağır yaralanırken, diğer kişi de hafif yaralandı.

Bartın'da aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam ailesiyle birlikte Kemer Meydanı'nda yürüyen N.G. (23) ve O.G.. (32), ailevi sorunlar nedeniyle husumetli oldukları akrabaları Ç.K. ile karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.K., bıçakla N.G'yi yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan O.G. de elinden hafif şekilde yaralandı. Bu esnada meydanda bulunan bir polis ekibi olaya müdahale edip, telsizle destek ve ambulans istedi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.G'nin yoğun bakımda bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. Kaçan Ç.K. ise, olay yeri yakınlarında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BARTIN

