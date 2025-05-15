Bartın'da Aile Yılı Etkinliği: Koruyucu Ailelere İlgi Artıyor

Bartın'da Aile Yılı Etkinliği: Koruyucu Ailelere İlgi Artıyor
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Bartın'da düzenlenen Aile Yılı etkinliğine katılan Vali Nurtaç Arslan ve Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, koruyucu aile uygulamasının önemine vurgu yaptı. Komutan Şahin, emekli olduktan sonra bu uygulamaya başvuracağını ifade etti.

Bartın'da Aile Yılı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Deniz ve Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin, Vali Nurtaç Arslan'ın övdüğü Koruyucu aile uygulamasına emekli olduktan sonra başvurabileceğini ifade etti.

Bartın'da aile yılı nedeniyle Yukarıçarşı mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüşe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Deniz ve Garnizon Komutanı Dz. Kd.Alb. Erkan Şahin, kamu kurumlarının müdürleri, polis ve askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çocuklar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından konuşan Vali Nurtaç Arslan, ailenin önemine dikkat çekti.

Koruyucu aile uygulamasına ilgi

Konuşmanın ardından ise Vali Arslan ve beraberindekiler stantta dağıtılan koruyucu aile uygulaması ve şartları hakkında bilgilerin yer aldığı broşürlerini inceledi. Koruyucu ailelerin şartları konusunda bilgi alan Vali Arslan, uygulamayı ise, "Çok güzel bir uygulama. Manevi hazzı yüksek bir uygulama" diyerek övdü. Yanında bulunan Dz. Kd. Alb. Erkan Şahin ise "Emekli olunca değerlendirebilirim" dedi. Gazetecilerin "Kaç çocuk için başvuruda bulunacaksınız" sorusu üzerine ise gülüşmeler yaşanırken, Şahin, "Bir kızım, bir oğlum var. O da üçüncü evladımız olur" diye konuştu.

Aile temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren resimlerin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından program sona erdi. sergilendi - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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