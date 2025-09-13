Haberler

Bartın'da 8500 Kişinin Sorgusu Yapıldı, 6 Kişi Gözaltına Alındı

Bartın'da 8500 Kişinin Sorgusu Yapıldı, 6 Kişi Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da son bir haftada 8 bin 500 kişinin sorgusu yapılırken, suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan denetimlerde çeşitli silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bartın'da son bir haftada 8 bin 500 kişinin sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ise gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü tarafından 6-12 Eylül tarihlerinde yürütülen çalışmalarda 8 bin 500 şahıs sorgulandı. Ekipler yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişiyi de yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca ekipler, son bir haftada gerçekleştirdiği, kontrol, denetim ve operasyonlarda ise 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet kurusıkı fişek, 48 adet fişek, 5,3 gram uyuşturucu madde, bir miktar bonzai maddesi ele geçirdi. Narkotik Şube Müdürlüğü'nce ise 54 adet sentetik ecza maddesine el kondu. İncelemelerde KOM Şube Müdürlüğü tarafından ise 1 adet kaçak cep telefonu, 30 litre etil alkol ele geçirildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım

Maç sonu canlı yayında açıkladı: Ona en iyi Rolex'i alacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.