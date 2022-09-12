Bariyerlere çarptı, yola dökülen mazot az kalsın faciaya yol açıyordu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü önce bariyerlere ardından da seyir halindeki araçlara çarptı. 5 araç kazaya karışırken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İzmit'in Şirintepe Çınarlıdere viyadüğü TEM Otoyolu İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 41 AKD 013 plakalı tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere, ardından da seyir halinde olan diğer araçlara çarptı. Tırın mazot tankının delinmesi neticesinde yola mazot döküldü. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler trafiği kontrol altına aldı. Kısmi bir şekilde yolun trafiğe açılmasıyla bazı araçlar tekrardan kaydı. Tamamen kapanan yolda kumlama çalışması yapılarak kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Olayı anlatan Özgür Güz, "Yola mazot dökülmesi sebebiyle tır kayarak bariyerleri biçmiş. Deposunu da patlatmış ve mazotu yere dökülmüş. Yol çok kaygan olması sebebiyle şu an trafik durdu. Bir saattir bekliyoruz" dedi.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayla ilgili polis inceleme başlattı.

(Mustafa Taşören - Ardacan Uzun - İHA)