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Afyonkarahisar'da Tünel Çıkışında Kaza: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da Karahisar Tüneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T. (76) idaresindeki 03 AL 145 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü F.T. ile yolcu olarak bulunan N.T. (72) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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