Bariyere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Kurtuldu

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Çanakkale'de otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere saplandı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Arabayla bariyere saplandı, sürücü sağ kurtuldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de seyir haindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkması sonucu otomobil yol kenarındaki bariyere saplandı.

Kaza, Biga-Lapseki karayolu üzerinde Alpagut mevkisinde meydana geldi. Ö. B. idaresindeki 34 MRP 391 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarında bulunan çelik bariyere saplanarak durabildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - 3.Sayfa
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