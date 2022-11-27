Yer: Hatay! Barışmak için çağırdığı yengesini öldürüp 2 akrabasını rehin aldı

Hatay'ın Payas ilçesinde aile bireyleri ile aralarında husumet bulunan şahıs barışmak için çağırdığı işyerinde yengesini tabancayla öldürdü. Zanlı ardından odada bulunan 2 akrabasını da rehin aldı.

Hatay'da H.K. (45) kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı. Bir süre sonra H.K. kardeşinin eşi 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı.

YENGESİNİ AĞIR YARALAYIP 2 KİŞİYİ REHİN ALDI

Sinirlerine hakim olamayan H.K. yanında bulunan tabanca ile yengesine ateş ederek ağır yaralarken, odada bulunan aile bireyinden 2 kişiyi de rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan 2 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Yerde kanlar içinde yatan İnci Bağış Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gözaltına alına H.K. emniyete götürülürken, yenge Karakuş'un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.