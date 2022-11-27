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Yer: Hatay! Barışmak için çağırdığı yengesini öldürüp 2 akrabasını rehin aldı

3. Sayfa Haberleri

Yer: Hatay! Barışmak için çağırdığı yengesini öldürüp 2 akrabasını rehin aldı

Hatay'ın Payas ilçesinde aile bireyleri ile aralarında husumet bulunan şahıs barışmak için çağırdığı işyerinde yengesini tabancayla öldürdü. Zanlı ardından odada bulunan 2 akrabasını da rehin aldı.

Hatay'da H.K. (45) kardeşleri ile aralarındaki husumeti sona erdirmek ve barışmak için aile bireylerini işyerine çağırdı. Bir süre sonra H.K. kardeşinin eşi 2 çocuk annesi İnci Bağış Karakuş ile tartışmaya başladı.

YENGESİNİ AĞIR YARALAYIP 2 KİŞİYİ REHİN ALDI

Sinirlerine hakim olamayan H.K. yanında bulunan tabanca ile yengesine ateş ederek ağır yaralarken, odada bulunan aile bireyinden 2 kişiyi de rehin aldı. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken odada rehin tutulan 2 kişi özel harekat polislerinin operasyonu ile kurtarıldı. Yerde kanlar içinde yatan İnci Bağış Karakuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yer: Hatay! Barışmak için çağırdığı yengesini öldürüp 2 akrabasını rehin aldı

HAYATINI KAYBETTİ

Gözaltına alına H.K. emniyete götürülürken, yenge Karakuş'un cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Payas Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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