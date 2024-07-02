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Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı

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Konya'da bulunan bir özel bankada zimmetine 37 milyon 157 bin lira aktaran banka personeli Perihan Y. ile nişanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir banka çalışanı, kendisinin ve nişanlısının hesabına 37 milyon lira para aktardı. Aktardığı paralarla kripto varlık alan kadın ve nişanlısı tutuklandı.

3 AY BOYUNCA PARA AKTARDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ereğli ilçesinde özel bir bankanın şubesinde çalışan Perihan Y. isimli kadının, 3 ay içerisinde kendi ve nişanlısı S.A.'nın hesabına para aktardığı belirlendi.

SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan inceleme sonrası aktarılan para miktarının 37 milyon 157 bin lira olduğu tespit edildi. Banka yetkilileri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine P.Y. ve nişanlısı S.A. gözaltına alındı.

PARALARI KRİPTOYA ÇEVİRMİŞLER

Şüphelilerden S.A.'nın bankadan kendi hesaplarına aktardıkları paraları kriptoya aktardığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ereğli Konya Banka 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Gjerj Kastoroiti:

yüzyılın Türkiyesi 2002 den beri iftaharla hergun bişi sunar

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burcu:

Açığa çıkmama ihtimali yokken ,bu tuhaf bir cesaret ,delilik..

25
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Yusuf Aricioglu:

Hangi Banka olduğunu neden yazmamışlar

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1
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Harbi Vatandaş:

Demek seçil hanım herkese kötü örnek oldu öylemi peki dışarlarda akşama kadar anadan doğma dolaşanlara kim örnek oldu onları yazmasınız değilmi çünkü onlar laikliğin gereğini yerine getiriyor ne edep kaldı ne ahlak sonrada ekonomi kötü depremler oluyor kalp kırizleri artı şu oldu bu oldu daha bunlar iyi günlerimiz.

2
0
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