Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir banka çalışanı, kendisinin ve nişanlısının hesabına 37 milyon lira para aktardı. Aktardığı paralarla kripto varlık alan kadın ve nişanlısı tutuklandı.

3 AY BOYUNCA PARA AKTARDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ereğli ilçesinde özel bir bankanın şubesinde çalışan Perihan Y. isimli kadının, 3 ay içerisinde kendi ve nişanlısı S.A.'nın hesabına para aktardığı belirlendi.

SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan inceleme sonrası aktarılan para miktarının 37 milyon 157 bin lira olduğu tespit edildi. Banka yetkilileri tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine P.Y. ve nişanlısı S.A. gözaltına alındı.

PARALARI KRİPTOYA ÇEVİRMİŞLER

Şüphelilerden S.A.'nın bankadan kendi hesaplarına aktardıkları paraları kriptoya aktardığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.