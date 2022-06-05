Bangladeş'te konteyner deposundaki yangında can kaybı 36'ya yükseldi - Haberler

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Bangladeş'te konteyner deposundaki yangında can kaybı 36'ya yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bangladeş'te konteyner deposundaki yangında can kaybı 36'ya yükseldi

Bangladeş'in Chittagong şehrinde 4 kişinin hayatını kaybettiği konteyner deposunda çıkan yangının enkazında ekipler, itfaiyecilerin de aralarında bulunduğu 36 cansız bedene ulaşıldığını açıklarken, olayda can kaybı sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'in Chittagong şehrinde 4 kişinin hayatını kaybettiği konteyner deposunda çıkan yangının enkazında ekipler, itfaiyecilerin de aralarında bulunduğu 36 cansız bedene ulaşıldığını açıklarken, olayda can kaybı sayısının 36'ya yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'in Chittagong şehrindeki bir konteyner deposunda dün yerel saatle 22.30'da yangın çıkmış, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 400 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Konteyner deposunda yangının söndürülmesinin ardından yapılan arama çalışmalarında ekipler, aralarında itfaiyecilerin de bulunduğu 36 cansız bedene ulaşıldığını açıkladı. Olayda yaralanan 400'den fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralılardan 135'inin hastanede tedavi gördüğü duyuruldu.

Yetkililer hayatını kaybeden 36 kişiden 9'unun kimliğinin belirlendiğini ve isimlerinin Comilla İtfaiye Teşkilatı'ndan Moniruzzaman, Habibur Rahman, Rabiul Alam, Muminul Haque, Mohiuddin, Tofail Ahmed, Alauddin, Md. Sumon ve Ibrahim Hossain olduğunu açıkladı.

Chittagong İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürü (DG) Tuğgeneral Main Uddin bu sabah olay yerine yaptığı ziyarette, ceset sayısının artabileceğini belirterek, "Yangın haberini aldıktan sonra dün geceden bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - DAKKA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bangladeş İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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