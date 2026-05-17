Tayland'da 8 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında makiniste "ihmalkarlık" suçlaması

Güncelleme:
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 8 kişinin öldüğü hemzemin geçit kazasında tren makinistine 'ölümle sonuçlanan ihmalkarlık' suçlaması yöneltildi. Otobüs şoförünün de suçlanacağı ancak tedavisi nedeniyle henüz sorgulanamadığı bildirildi.

Tayland'da 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı hemzemin geçitteki kazaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Dün başkent Bangkok'taki Makkasan bölgesinde bir hemzemin geçitten geçen yük treninin trafik nedeniyle raylar üzerinde sıkışan halk otobüsüne çarpmasıyla meydana gelen kazada trenin makinistine ihmalkarlık suçlaması yöneltildi. Makkasan Polis Merkezi Amiri Urumporn Koondejsumrit, "Delillerin açıkça ölümlere yol açan pervasız davranışa işaret etmesi nedeniyle tren sürücüsü, ölümle sonuçlanan ihmalkarlıkla suçlandı" dedi.

Koondejsumrit, otobüs şoförünün de suçlanacağını ancak tedavisinin devam etmesi nedeniyle sorgulanamadığını ve bu nedenle henüz hakkında suç duyurusunda bulunulmadığını söyledi. Amir Koondejsumrit, yetkililerin ilave suçlamalar yöneltilip yöneltilmeyeceğini incelediğini belirtti.

Tayland Ulaştırma Bakanı Yardımcısı Siripong Angkasakulkiat ise, kazanın ardından olay yerinin temizlenmesi ile hizmetlerin yeniden başlatıldığını kaydetti. Angkasakulkiat, yetkililerin benzer olayların tekrar yaşanmaması için güvenlik önlemlerini ve denetimi sıkılaştıracağını bildirdi. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
