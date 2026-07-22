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Tayland'daki eğlence mekanı yangınında can kaybı 35'e yükseldi

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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir eğlence mekanında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Acil çıkışların engellendiği tespit edilirken, mekan sahibi hakkında henüz suçlama yöneltilmedi. Bangkok Valisi, güvenlik denetimlerinin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Rong Beer Na Lat Phrao adlı eğlence mekanında 12 Temmuz'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Tayland'da eğlence merkezinde 12 Temmuz'da meydana gelen yangında bilanço artmaya devam ediyor. Bangkok acil durum yetkilileri, yangında ölenlerin sayısının 35'e yükseldiğini açıkladı. Erawan Acil Tıp Merkezi, 21 kişinin hastanedeki tedavilerinin hala sürdüğünü, yaralılardan 12'sinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Tıp Merkezi, 48 yaralının da tedavilerinin tamamlandığını ve taburcu edildiklerini aktardı.

Soruşturma sürüyor

Tayland polisi, acil çıkışların engellendiğinin ve bunun insanların kaçmasını önlediğinin tespit edilmesinin ardından ihmal iddialarına ilişkin soruşturmasını sürdürürken, mekan sahibinin hala hastanede olması nedeniyle henüz herhangi bir suçlama yöneltilmediğini açıkladı.

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt yaptığı açıklamada, son üç gün içinde 800'den fazla işletmenin denetlendiğini, bunlardan 56'sının güvenlik sorunları nedeniyle faaliyetlerini durdurmalarının emredildiğini söyledi. Sittipunt, daha sıkı düzenlemeler uygulanacağını belirtti. - BANGKOK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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