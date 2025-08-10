Bandırma-Gönen Karayolunda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Bandırma-Gönen karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 33 yaşındaki sürücü S.A. yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil, sağlık ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bandırma- Gönen karayolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 33 yaşındaki sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma- Gönen karayolu Taştepe Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan S.A. (33) idaresindeki 10 CEC 99 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Tek taraflı meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
