Bandırma'da uyuşturucuya darbe: 637 operasyon, 97 tutuklama

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehir tacirlerinden korumak amacıyla yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 637 operasyon icra edildi. Operasyonlar sonucunda 88 uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs (sokak satıcısı) ile 549 uyuşturucu madde kullanıcısına yönelik işlem gerçekleştirildi. Yürütülen tahkikatlar neticesinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 97 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca 9 kilo 903 gram çeşitli uyuşturucu madde, 7 bin 956 adet sentetik ecza ile 150 kök Hint keneviri ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin özellikle gençlerin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BALIKESİR