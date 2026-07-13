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Bandırma'daki cinsel saldırı davasında tutukluluk devam etti

Bandırma'daki cinsel saldırı davasında tutukluluk devam etti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki üniversite öğrencisinin cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davada tanıklar, mağdurun mahrem fotoğraflarının WhatsApp grubunda paylaşıldığını söyledi. Adli Tıp raporunda sanıklara ait DNA ve sperm hücreleri tespit edildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Ağustos 2026'ya erteledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki üniversite öğrencisinin cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar E.A. ve Y.E.C. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık, olay gecesi mağdur Ş.Ö. ile sanıklardan birini araçla gezdirdiğini, ilerleyen saatlerde mağdurun alkollü olması nedeniyle yurda alınamayacağını düşündüklerini ve bu nedenle başka bir arkadaşlarının evine bıraktıklarını ifade etti.

Tanık ayrıca, olayın ardından bir WhatsApp grubunda mağdura ait iç çamaşırlı fotoğrafların paylaşıldığını gördüğünü söyledi.

Bir diğer tanık ise sanıklardan E.A.'nın WhatsApp grubunda mağdurun mahrem fotoğraflarını paylaştığını söyledi.

Duruşmada söz alan mağdur avukatı Av. Betül Agen Eraslan, dosyaya sunulan Adli Tıp Kurumu raporu ile DNA inceleme sonuçlarına dikkat çekti. Eraslan, rapora göre mağdurun iç çamaşırı, çorabı ve kıyafetlerinde her iki sanığa ait DNA profilleri ile sperm hücrelerinin tespit edildiğini belirtti.

Müvekkilinin yalnızca alkollü olmadığını, olay sırasında bilincini kaybetmiş durumda olduğunu savunan Eraslan, cinsel eylemin rızaya dayanmadığını ve mağdurun rızası dışında soyularak mahrem görüntülerinin mesajlaşma gruplarında paylaşıldığını ifade etti.

Av. Betül Agen Eraslan, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve herhangi bir takdiri indirim uygulanmaksızın cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık müdafileri ise suçlamaları ve Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin değerlendirmeleri kabul etmediklerini belirterek, önceki savunmalarının dikkate alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 5 Ağustos 2026 tarihine erteledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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