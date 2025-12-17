Haberler

Dur levhasına uymadı, kavşakta kaza: 1 yaralı

Dur levhasına uymadı, kavşakta kaza: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 17 Eylül Mahallesi Korozman Kavşağı'nda iki aracın karıştığı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü H.T. yönetimindeki 06 FPK 326 plakalı otomobil, AVM istikametinden İtfaiye yönüne seyir halindeyken kavşakta kendisine ait "dur" levhasına uymayarak kavşağa giriş yaptı. Bu sırada Çanakkale istikametinden Bursa yönüne, Gönen Karayolu Caddesi yan yolda seyir halinde olan ve sürücülüğünü A.A.'nın yaptığı 10 ASP 987 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken, 10 ASP 987 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan P.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title