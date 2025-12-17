Dur levhasına uymadı, kavşakta kaza: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 17 Eylül Mahallesi Korozman Kavşağı'nda iki aracın karıştığı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü H.T. yönetimindeki 06 FPK 326 plakalı otomobil, AVM istikametinden İtfaiye yönüne seyir halindeyken kavşakta kendisine ait "dur" levhasına uymayarak kavşağa giriş yaptı. Bu sırada Çanakkale istikametinden Bursa yönüne, Gönen Karayolu Caddesi yan yolda seyir halinde olan ve sürücülüğünü A.A.'nın yaptığı 10 ASP 987 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki araçta da maddi hasar oluşurken, 10 ASP 987 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan P.A. yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR