Bandırma'da trafik kazası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan bir vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, 600 Evler Mahallesi Eti Maden kavşağında meydana geldi. S.A. idaresindeki 35 CFK 434 plakalı araç ile S.A. yönetimindeki 06 FFN 931 plakalı araç kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen kişi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı