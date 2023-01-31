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Bandırma'da sahte ve kaçak alkol operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Bandırma'da sahte ve kaçak alkol operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sahte ve Kaçak alkollü içki, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar yürüttü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sahte ve Kaçak alkollü içki, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar yürüttü.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Sahte ve Kaçak alkollü içki, tütün ve tütün mamulü kaçakçılığının önlenmesine yönelik Bandırma ilçesinde yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilere ait araç ve işyerinde yapılan aramada; 4 bin 690 adet dolu makaron, 250 adet puro, 79 litre etil alkol, 23 adet cinsel içerikli ürün, 3,5 litre sahte rakı, 3,5 litre sahte viski ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlemler yürütülmüş olup, olayla ilgili emniyet mensuplarının kaçakçılığının önlenmesine yönelik yoğun çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Balıkesir 3. Sayfa Haberler

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