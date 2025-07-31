Bandırma'da Ruhsatsız Tabancalar ve Fişekler Ele Geçirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekiplerince bir ikamette yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, U.A. (42) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 117 adet tabanca fişeği ve 100 adet kuru sıkı fişek bulundu.

Gözaltına alınan U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BALIKESİR