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Balıkesir'de park halindeki otomobil yangını korkuttu

Balıkesir'de park halindeki otomobil yangını korkuttu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer araçlara sıçramadan söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu, yaralanan olmadı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Vergi Dairesi yakınlarında 41 BU 131 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Bandırma Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevrede bulunan diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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