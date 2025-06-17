Bandırma'da Otomobil ile Çekici Çarpıştı: 2 Yaralı

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Bandırma'da Otomobil ile Çekici Çarpıştı: 2 Yaralı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Korozman Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ile çekici çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bölge sakinleri ise sürekli kazaların yaşandığını belirterek acil çözüm talep etti.

Bandırma'da otomobil ile çekici böyle çarpıştı: 2 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı Korozman Kavşağı'nda bir kez daha trafik kazası meydana geldi. Otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, M.F.K. idaresindeki 10 AIV 756 plakalı otomobil, Hava Üssü Kavşağı istikametinden Bursa yönüne seyir halindeyken, Korozman mevkisinde, E.G. idaresindeki 10 AGB 61 plakalı çekici ve buna bağlı 10 AKY 440 plakalı yarı römork karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada römorkun sağ kısmına çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada otomobil sürücüsü M.F.K. ile araçta yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, Korozman Kavşağı'nda sürekli kaza meydana geldiğini belirterek, yetkililerden acil çözüm talebinde bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
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