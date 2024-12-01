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Bandırma'da Orta Refüje Çarpan Araçta Yaralanan Yok

Bandırma'da Orta Refüje Çarpan Araçta Yaralanan Yok
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Bandırma'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün orta refüje çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı, trafik kısa süreli olarak aksadı.

Bandırma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün orta refüje çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Bandırma Çanakkale kara yolu üzerinde, Eti Maden önünde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ç., kullandığı araçla orta refüje çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Bandırma itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri amacıyla olay yerine sevk edildi. Kaza nedeniyle kara yolunda kısa süreli bir aksama yaşanırken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Yetkililer, sürücüleri hız ve dikkat konusunda uyardı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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