Bandırma'da Kalorifer Dairesinde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahele Etti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi'nde bir evin kalorifer dairesinde yangın çıktı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Yangına müdahalede Bandırma'dan 1 arazöz ve 1 merdivenli araç, Manyas'tan 1 arazöz ve Gönen OSB'den 1 merdivenli araç olmak üzere toplam 9 personel görev aldı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü ve çevredeki diğer yapılar zarar görmeden kontrol altına alındı.
Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. - BALIKESİR