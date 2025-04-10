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Bandırma'da Kaldırım Taşları Tehlike Saçıyor

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Bandırma'nın İstiklal Caddesi'ndeki dekoratif bordür taşı, park halindeki araçlar nedeniyle yayalar için ciddi tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar her hafta bir kişinin düştüğünü ve taşın daha belirgin hale getirilmesini talep ediyor.

Bandırma'da kaldırım tehlikesi: Her hafta biri düşüyor

BALIKESİR - Bandırma'nın Günaydın Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kaldırıma yerleştirilen dekoratif bordür taşı, vatandaşların sıkça düşmesine neden oluyor. Özellikle park halindeki kamyonetler nedeniyle fark edilemeyince yayalar için ciddi bir tehlike oluşuyor.

Vatandaşların iddiasına göre, her hafta neredeyse bir kişi bu taşa takılarak düşüyor.

Mahalle sakinleri, özellikle kamyonetlerin sürekli park ettiği alanda taşın görünmez hale geldiğini ve bu nedenle sık sık düşme vakalarının yaşandığını ifade etti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, son haftalarda orta yaş grubundaki iki vatandaşın bu taşa takılarak yere düştüğü anlar yer aldı. Düşen kişilerden birinin burnunun yaralandığı bildirildi.

Vatandaşlar, diğer bir düşen kişinin ise kimsesinin olmadığını ve yalnız başına toparlanıp olay yerinden ayrıldığını belirtirken, "Yeter artık, her hafta biri düşüyor. Bu kaldırım taşının daha belirgin hale getirilmesini ya da tamamen kaldırılmasını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
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